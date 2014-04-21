La CNMC amplía el expediente sancionador que abrió a Repsol, Cepsa y BP
Incluye ahora a cinco operadores independientes de suministro de combustibles por posibles prácticas restrictivas a la competencia.
FACUA.org
España-21/04/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado el expediente sancionador que abrió en julio de 2013 contra varios operadores de productos petrolíferos como Repsol, Cepsa y BP por posibles prácticas restrictivas a la competencia.
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