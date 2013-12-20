Más noticiasAsegura que lleva cuatro años recomendando cambiar el esquema de subasta

La CNMC anula la subasta eléctrica por la concurrencia de "circunstancias atípicas"

La decisión se produce "en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas".

FACUA.org
España-20/12/2013
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido que no procede validar la 25ª subasta Cesur realizada el 19 de diciembre «ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma» y «en un contexto de precios e

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