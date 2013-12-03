La CNMC confirma la multa de 600.000 euros a Vodafone por impedir portabilidades a pequeñas empresas
El regulador da la razón a Telefónica, que en febrero de 2012 denunció unos hechos que se estaban produciendo "reiteradamente".
FACUA.org
España-03/12/2013
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desestimado un recurso de reposición de Vodafone contra la sanción de 600.000 euros impuesta al operador por cancelar «reiteradamente» sin consentimiento de los clientes las solicitudes de portabilidad c