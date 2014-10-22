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La CNMC considera probado que distintos concesionarios han pactado para limitar descuentos en los coches

Las marcan de vehículos afectadas son Audi, Seat, Volkswagen, Nissan, Toyota, Land Rover, Hyundai y Opel.

FACUA.org
España-22/10/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera probado que concesionarios de las marcas Audi, Seat, Volkswagen, Nissan, Toyota, Land Rover, Hyundai y Opel han participado de un sistema organizado para evitar la concurrencia dentro de sus propias filiales, seg&uacut

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