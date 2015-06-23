La CNMC detecta un cártel de fabricantes de papel y cartón ondulado
Competencia impone una multa de 58 millones a 18 empresas del sector por pactar precios y repartirse los clientes.
Europa Press
España-23/06/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado un cártel de fabricantes de papel y cartón ondulado por intercambiar información para coordinar las subidas de precios y repartirse los clientes. En total, Competencia ha sancionado con un tot