La CNMC dice que no se pueden publicitar bebidas alcohólicas de más de 20 grados en aplicaciones móviles
Les aplica a las plataformas móviles (teléfonos, tablets, ordenadores) las mismas restricciones que a la televisión convencional, "con una justificación clara en la protección de los derechos de los menores".
Europa Press
España-22/05/2017
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La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha determinado que no se pueden promocionar bebidas alcohólicas de graduación superior a 20 grados en aplicaciones o plataformas móviles.