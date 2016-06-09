La CNMC estudia multar a Canal Cosmopolitan por emitir 'American playboy' sin calificación por edades
Las imágenes de contenido sexual explícito y la temática relacionada con relaciones sexuales por interés económico merecen una calificación de +16 ó +18 de acuerdo al Código de Autorregulación.
FACUA.org
España-09/06/2016
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Fotograma de la película American playboy, emitida por el canal Cosmopolitan al menos tres veces sin calificación por edades.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador a Canal Cosmopolitan por la emisión la película American Playboy sin ningún tipo de calificación por edades.
De acuerdo con el sistema de calificaci&o