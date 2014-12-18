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La CNMC incoa expediente a Mediaset por la posible emisión de publicidad encubierta en 'Sálvame'

Los supuestos incumplimientos están tipificados como infracción administrativa de carácter grave y podrían suponer multas de entre 100.000 y 500.000 euros.

FACUA.org
España-18/12/2014
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La Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC) ha decidido incoar un expediente sancionador a Mediaset por el presunto incumplimiento del artículo 18 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, por la emisión de un microespacio de salud en el programa

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