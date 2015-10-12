La CNMC incoa expediente a Mediaset y Net TV por superar el tiempo de emisión de publicidad
Los canales afectados son Cuatro, Telecinco y Paramount Channel. Las infracciones se cometieron en julio y agosto de 2015.
FACUA.org
España-12/10/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a Mediaset por haber superado en sus canales Telecinco y Cuatro los límites de tiempo de emisión de publicidad y autopromoción, regulados en la Ley General de Comunicaci&oacu