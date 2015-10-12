Más noticias

La CNMC incoa expediente a Mediaset y Net TV por superar el tiempo de emisión de publicidad

Los canales afectados son Cuatro, Telecinco y Paramount Channel. Las infracciones se cometieron en julio y agosto de 2015.

FACUA.org
España-12/10/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a Mediaset por haber superado en sus canales Telecinco y Cuatro los límites de tiempo de emisión de publicidad y autopromoción, regulados en la Ley General de Comunicaci&oacu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos