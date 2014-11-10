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La CNMC incoa expediente sancionador a Atresmedia y Mediaset por no separar publicidad y contenidos

Las emisiones, en los canales Cuatro y Neox, podrían suponer infracciones administrativas graves, con sanciones de entre 100.001 y 500.000 euros.

FACUA.org
España-10/11/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la apertura de dos expedientes sancionadores a Atresmedia y Mediaset por no separar publicidad y contenidos en dos de los canales de estos conglomerados mediáticos. Las emisiones pueden suponer el incumplimient

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