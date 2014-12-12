La CNMC incoa expediente sancionador a Mediaset por rebasar el límite de tiempo de emisión de publicidad
La multa ascendería hasta 100.000 de confirmarse el incumplimiento de la Ley de la Comunicación Audiovisual.
FACUA.org
España-12/12/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la apertura de un expediente sancionador a Mediaset por el posible incumplimiento del artículo 14.1 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (Ley 7/2010). En concreto, Mediaset (expediente SNC/DT