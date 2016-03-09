La CNMC incoa expediente sancionador a Mediaset por superar el tiempo de emisión de publicidad
El organismo ha detectado las infracciones entre septiembre y octubre de 2015 en Telecinco y Cuatro.
FACUA.org
España-09/03/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido incoar un expediente sancionador a Mediaset por haber superado en sus canales Telecinco y Cuatro los límites de tiempo de emisión dedicados a los mensajes publicitarios, regulados en la Ley General de Co