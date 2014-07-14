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La CNMC incoa expediente sancionador a Repsol, Cepsa y BP por incumplir una resolución de competencia

En julio de 2009 se declaraba acreditada la existencia de una práctica restrictiva de la competencia de la que resultó autora Cepsa y que consistía en la fijación indirecta del precio de venta al público a empresarios independientes que operan bajo su bandera.

FACUA.org
España-14/07/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Cepsa Estaciones de Servicio y BP Oil España por incumplir una resolución de las autoridades de competencia.

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