La CNMC incoa expediente sancionador a Repsol, Cepsa y BP por incumplir una resolución de competencia
En julio de 2009 se declaraba acreditada la existencia de una práctica restrictiva de la competencia de la que resultó autora Cepsa y que consistía en la fijación indirecta del precio de venta al público a empresarios independientes que operan bajo su bandera.
FACUA.org
España-14/07/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Cepsa Estaciones de Servicio y BP Oil España por incumplir una resolución de las autoridades de competencia.
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