La CNMC incoa expediente sancionador a trece empresas por uso inadecuado de números cortos de información
El incumplimiento de las condiciones determinantes para la prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado podría suponer una "infracción grave".
FACUA.org
España-24/09/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado incoar un expediente sancionador a trece empresas asignatarias de numeración de consulta telefónica sobre números de abonado. A doce de ellas por el presunto incumplimiento de las condiciones de l