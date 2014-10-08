La CNMC incoa expediente sancionador contra seis empresas en el mercado del turrón
Por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios, de forma directa o indirecta, o de otras condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español.
Europa Press
España-08/10/2014
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La CNMC incoa expediente sancionador contra seis empresas por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del turrón. A la vista de determinada información relacionada con posibles conductas anticompetitivas en el suministro de turrones por parte de los fabricantes