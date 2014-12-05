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La CNMC incoa expediente sancionador contra varias empresas de material ferroviario

Se han detectado posibles acuerdos entre las compañías en los procedimientos de contratación convocados por ADIF para el suministro de desvíos ferroviarios, con el objetivo de repartirse las licitaciones convocadas por esta entidad.

FACUA.org
España-05/12/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra varias empresas del sector de fabricación y suministro de material ferroviario por posibles acuerdos entre ellas en los procedimientos de contratación convocados por ADIF par

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