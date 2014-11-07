La CNMC incoa expediente sancionador en el mercado español de la distribución de vehículos Chevrolet
Por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios, condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercialmente sensible.
FACUA.org
España-07/11/2014
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La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador en el mercado español de la distribución de vehículos de motor de la marca Chevrolet, según ha informado en un comunicado.
Competencia considera probada la existenci