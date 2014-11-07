Más noticias

La CNMC incoa expediente sancionador en el mercado español de la distribución de vehículos Chevrolet

Por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios, condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercialmente sensible.

FACUA.org
España-07/11/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador en el mercado español de la distribución de vehículos de motor de la marca Chevrolet, según ha informado en un comunicado.

Competencia considera probada la existenci

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos