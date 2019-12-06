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La CNMC inicia expediente sancionador a Mediaset por difundir datos personales de un menor

Se emitieron en enero de 2019 en 'Informativos Noche' y 'El Programa de Ana Rosa', ambos de Telecinco.

Europa Press
España-06/12/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra Mediaset por difundir datos personales de un menor en una noticia en los Informativos Noche y en el espacio matinal de El programa de Ana Rosa, ambos de Telecinco.

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