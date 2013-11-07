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La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del turrón

Los acuerdos entre competidores se consideran una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras.

FACUA.org
España-07/11/2013
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Inspectores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han realizado inspecciones en las sedes de varias empresas fabricantes de turrón en España ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas, según ha informado este jueves el orga

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