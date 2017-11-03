La CNMC investiga prácticas anticompetitivas en el mercado español de la acuicultura
Analiza posibles acuerdos de fijación de precios y reparto de mercado, así como si hubo intercambios de información comercial sensible.
Europa Press
España-03/11/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) realizó inspecciones en las sedes de distintas entidades que operan en el mercado español de la acuicultura los pasados días 25, 26 y 27 de octubre, con el fin de identificar «posib