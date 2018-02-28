La CNMC llevará al Gobierno a los tribunales si no anula los nuevos requisitos a firmas como Uber
La organismo ya interpuso un recurso contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy a finales del año 2015 contra la medida de limitar las licencias de VTC, de manera que sólo se otorgue una por cada treinta del taxi.
Europa Press
España-28/02/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha requerido al Gobierno retirar los últimos requisitos aprobados para las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Uber y Cabify, y advierte de que los recurrirá ante los tribunales en ca