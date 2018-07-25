La CNMC multa a Mediaset con 1,3 millones por la emisión de contenido inadecuado para menores
Son dos expedientes sancionadores por las infracciones cometidas en el programa "Sálvame" en enero y febrero de 2018.
FACUA.org
España-25/07/2018
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Imagen: Mediaset.
La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Mediaset con 1.094.006 euros y 207.302 euros en dos expedientes por la emisión de contenidos audiovisuales que pueden resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores. Conc