La CNMC multa con 29,9 millones a 11 empresas por crear un cártel en servicios informáticos a la Administración
El organismo señala que esta trama empresarial se repartió durante quince años los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales.
Europa Press
España-02/08/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones por un importe total de 29,9 millones de euros a once empresas por crear un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública,