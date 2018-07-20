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La CNMC multa con 5,37 millones a dos empresas de compra de baterías usadas por fijar precios a la baja

Exide Technologies y Recuperación Ecológica de Baterías formaron parte de un cártel dedicado a esta actividad entre 2008 y 2012, según ha informado Competencia.

Europa Press
España-20/07/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por importe de 5,37 millones de euros a las empresas Exide Technologies y Recuperación Ecológica de Baterías por su participación en un cártel entre 200

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