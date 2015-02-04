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La CNMC multa con 70.000 euros al Colegio Oficial de los Agentes de la Propiedad Industrial

Competencia considera probada la adopción de conductas prohibidas, como la inclusión de baremos orientativos respecto a los honorarios de los servicios.

FACUA.org
España-04/02/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con una multa de 70.000 euros al Colegio Oficial de los Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) por una infracción del Artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.

La Comisión co

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