La CNMC pide al Gobierno nuevos prefijos para Málaga, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Badajoz y Burgos
La entidad ha elaborado un informe donde concluye que los indicativos de algunas provincias "podrían agotarse", por lo que ha indicado la necesidad de "asignar nuevos rangos".
Europa Press
España-10/07/2018
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