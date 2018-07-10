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La CNMC pide al Gobierno nuevos prefijos para Málaga, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Badajoz y Burgos

La entidad ha elaborado un informe donde concluye que los indicativos de algunas provincias "podrían agotarse", por lo que ha indicado la necesidad de "asignar nuevos rangos".

Europa Press
España-10/07/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha solicitado a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital (Sesiad) que proceda a la adjudicación y atribución de nuevos prefijos telefóni

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