La CNMC propone ampliar el abono social de Telefónica para que se beneficien parados de larga duración
Competencia propone al Ministerio extender la bonificación también a productos 'empaquetados': Hasta ahora sólo lo pueden solicitar quienes, reuniendo los requisitos, sólo tuvieran una línea de teléfono fijo.
FACUA.org
España-01/08/2017
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