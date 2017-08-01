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La CNMC propone ampliar el abono social de Telefónica para que se beneficien parados de larga duración

Competencia propone al Ministerio extender la bonificación también a productos 'empaquetados': Hasta ahora sólo lo pueden solicitar quienes, reuniendo los requisitos, sólo tuvieran una línea de teléfono fijo.

FACUA.org
España-01/08/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho público un informe en el que propone al Ministerio de Turism

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