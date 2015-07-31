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La CNMC sanciona a Mediaset con 130.000 euros por incumplir la adecuación de calificación por edades

Por emitir en su canal Energy el programa 'Crónicas carnívoras' con la calificación de "no recomendado para menores de 7 años", a pesar del requerimiento de la CNMC, en horario de protección reforzada.

FACUA.org
España-31/07/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Compentencia (CNMC) ha decidido sancionar con 130.000 euros a Mediaset por emitir el programa Crónicas carnívoras con la calificación de «no recomendado para menores de 7 años», a pesar del requeri

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