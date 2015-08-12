La CNMC sanciona a Mediaset con 600.006 euros por emitir publicidad encubierta de productos y servicios
Durante la emisión del programa 'Qué tiempo tan feliz' en Telecinco, difundido los sábados y domingos por la tarde, irregularidades que se cometieron entre diciembre de 2014 y febrero de 2015.
FACUA.org
España-12/08/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido sancionar a Mediaset con 600.006 euros por incumplimiento del artículo 18.2 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), al haber emitido publicidad encubierta de productos y servicios durant