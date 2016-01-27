La CNMC sanciona con 235.000 euros al Consejo General de Odontólogos
El organismo trató de impedir que los pacientes escogieran a su protésico dental y recomendó a los dentistas asociados pactar sus tarifas, entre otras cuestiones.
FACUA.org
España-27/01/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 234.738 euros al Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Médicos Estomatólogos de España por adoptar diversos acuerdos y recomendaciones dirigidos a impedir que los