Más noticiasYa le impusieron una multa similar de 350.000 euros en 2013

La CNMC sanciona con 235.000 euros al Consejo General de Odontólogos

El organismo trató de impedir que los pacientes escogieran a su protésico dental y recomendó a los dentistas asociados pactar sus tarifas, entre otras cuestiones.

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España-27/01/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 234.738 euros al Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Médicos Estomatólogos de España por adoptar diversos acuerdos y recomendaciones dirigidos a  impedir que los

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