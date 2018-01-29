La CNMC sanciona con 36.000 euros a Mediaset por extralimitarse en el tiempo de emisión de publicidad
Las infracciones se produjeron entre mayo y julio en los canales Cuatro, Telecinco y Boing.
FACUA.org
España-29/01/2018
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A Mediaset se le ha aplicado la reducción de la sanción inicialmente prevista cuya cuantía era de 59.750 euros. | Imagen: Mediaset.
La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Mediaset España Comunicación, SA con 35.850 euros por superar los límites de emisión dedicados a los mensajes publicitarios. Las infracciones se produjeron entre mayo y julio en los canale