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La CNMC sanciona con 36.000 euros a Mediaset por extralimitarse en el tiempo de emisión de publicidad

Las infracciones se produjeron entre mayo y julio en los canales Cuatro, Telecinco y Boing.

FACUA.org
España-29/01/2018
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Mediaset España Comunicación, SA con 35.850 euros por superar los límites de emisión dedicados a los mensajes publicitarios. Las infracciones se produjeron entre mayo y julio en los canale

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