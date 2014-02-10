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La CNMC sanciona con 500.000 euros a Telefónica por no comunicarle los precios de sus ofertas

Multa a la compañía por no informar a tiempo de dos ofertas de banda ancha y televisión y por impedir el acceso a números de SMS Premium.

FACUA.org
España-10/02/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto dos multas a Telefónica tipificadas en la Ley General de Telecomunicaciones como «muy graves» por un valor de 250.000 euros cada una.

En concreto, el organismo regulador ha sancionado a Telef&oa

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