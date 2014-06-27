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La CNMC ve 'dificultades' en la instalación de los nuevos contadores digitales de luz

El presidente de la comisión señala que la medida "tropieza en el nivel de detalle" en cuanto al nuevo mecanismo de relación de precios y destaca la complicación de la incorporación de todos los usuarios al nuevo sistema.

FACUA.org
España-27/06/2014
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El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha afirmado este jueves en su intervención en el Senado que existen «dificultades» en la instalación de los nuevos contadore

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