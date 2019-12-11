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La CNMV advierte de 19 'chiringuitos financieros' europeos

Las alertas han sido lanzadas por los organismos de regulación británico, austriaco, italiano y chipriota.

Europa Press
Internacional-11/12/2019
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho públicas las advertencias sobre 19 entidades que están prestando servicios de inversión sin estar registradas por supervisores de Reino Unido, Italia, Chipre y Austria.

En concreto, el supervisor ha avi

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