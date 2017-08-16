La CNMV advierte de cinco 'chiringuitos financieros' en Reino Unido
Las firmas en cuestión son Paramount Law Boston, Higa and Partners, The Britain Loan/Britain Loans/Britt Loans, Money Solutions UK y Kleinwort Benson (Ventures).
Europa Press
España-16/08/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de cinco entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión en Reino Unido.
Concretamente, el supervisor de los mercados ha recibido la advertencia de su homólogo británic