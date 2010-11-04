La CNMV advierte de cuatro entidades suecas no autorizadas para operar
La autoridad supervisora luxemburguesa ha advertido de una falsificación de su página 'web'.
FACUA.org
Internacional-04/11/2010
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de cuatro entidades no autorizadas para operar tras recibir información del organismo supervisor de los mercados de Suecia.
El supervisor sueco ha informado de que Accrescent Holdings Incorporated, Crown Global