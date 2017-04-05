Más noticiasLa sociedad MT4Invest no está registrada en la CNMV para operar en España

La CNMV advierte de siete 'chiringuitos financieros' en España, Francia, Italia y Reino Unido

El supervisor recuerda que la inversión a través de entidades no autorizadas "comporta elevados riesgos de pérdida del capital", ya que actúan al margen de los controles establecidos.

Europa Press
España-05/04/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este miércoles de siete entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en España, Francia, Italia y Reino Unido, según informó en un comun

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