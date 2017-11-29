La CNMV advierte sobre cuatro chiringuitos financieros en Irlanda, Luxemburgo y Dinamarca
Ni Global Financial Protection Commission ni Maxwell Financial Services están autorizadas para ofrecer servicios de inversión en Irlanda, como tampoco Hush en Luxemburgo, ni Solidcfd en Dinamarca.
Europa Press
España-29/11/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de la existencia de cuatro entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversi�ón en Irlanda, Luxemburgo y Dinamarca.
Concretamente, el supervisor irlandés ha advertido que las entidades Global Financ