La CNMV investiga a la operadora de la Bolsa por el llamado caso Gowex
El regulador bursátil, que también está revisando su propia actuación en este escándalo, quiere saber qué fallos se cometieron en BME, responsable de la gestión del MAB, para no identificar antes el fraude contable.
FACUA.org
España-21/07/2014
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) investiga el papel de Bolsas y Mercados Españoles (BME), operador de la bolsa española, en el proceso de salida a bolsa de Gowex en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Según publica