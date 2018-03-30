La CNMV multa a CaixaBank con 5 millones de euros por el pago de incentivos no permitidos en 2014
Esta infracción, tipificada como muy grave en la Ley del Mercado de Valores, responde a una resolución del consejo de este organismo de junio de 2017, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Europa Press
España-30/03/2018
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 5 millones de euros a CaixaBank por el pago de incentivos no permitidos en el ámbito del asesoramiento en materia de inversiones en el ejercicio 2014.
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