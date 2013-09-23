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La CNMV publica una multa de cuatro millones de euros a Search Profit Corporation por infracción muy grave

La sanción se ha impuesto por el incumplimiento de la reserva de actividad consistente en el desarrollo durante los años 2008 a 2011 de las actividades de asesoramiento en materia de inversión.

FACUA.org
España-23/09/2013
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este lunes una multa de cuatro millones de euros a la sociedad Search Profit Corporation por cometer una infracción de carácter muy grave contra la Ley de Mercado de Valores, según recoge el Boletín

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