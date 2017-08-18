La Comisión Antimonopolio critica la compra de Air Berlin por Lufthansa por ser "competencia directa"
El organismo asesor del Gobierno alemán se muestra a favor de que la aerolínea declarada insolvente sea adquirida por Ryanair, que pelea con Lufthansa la compra.
Europa Press
Internacional-18/08/2017
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La Comisión Antimonopolio alemana ha criticado la compra de parte del capital de Air Berlin por su rival Lufthansa, actualmente en vías de negociación, y ha recordado que ambas compañías son «competencia directa en muchas rutas», al tiempo que ha consid