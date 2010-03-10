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La Comisión de Cultura del Congreso insta al Gobierno a reformar la Ley de Propiedad Intelectual

Consideran necesaria una nueva legislación que proteja los derechos de autor, pero con límites, y armonizada con el marco internacional.

FACUA.org
España-10/03/2010
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La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por unanimidad un documento que insta al Gobierno a reformar la Ley de Propiedad Intelectual o a crear desde cero una nueva legislación durante la vigente legislatura.

Según ha informado EFE,

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