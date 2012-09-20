Más noticiasLas compañías niegan la acusación

La Comisión Europea anula los pactos editoriales que impedían la rebaja de los 'ebook'

Hachette, Pearson (propietaria de Penguin), Simon & Schuster, Harper Collins, y Holtzbrinck/McMilan habían suscrito un acuerdo de distribución con Apple que podía "impedir la aparición de precios más bajos".

FACUA.org
Europa-20/09/2012
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La Comisión Europea ha logrado que Apple y cinco de los principales grupos editoriales de Alemania, Francia y Reino Unido rompan un acuerdo de distribución al que se acusaba de pretender encarecer el precio de los libros electrónicos.

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