La Comisión Europea anula los pactos editoriales que impedían la rebaja de los 'ebook'
Hachette, Pearson (propietaria de Penguin), Simon & Schuster, Harper Collins, y Holtzbrinck/McMilan habían suscrito un acuerdo de distribución con Apple que podía "impedir la aparición de precios más bajos".
FACUA.org
Europa-20/09/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea ha logrado que Apple y cinco de los principales grupos editoriales de Alemania, Francia y Reino Unido rompan un acuerdo de distribución al que se acusaba de pretender encarecer el precio de los libros electrónicos.
Según publica