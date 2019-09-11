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La Competencia lusa multa con 225 millones a 14 bancos por pactar precios de créditos hipotecarios

La práctica ilegal se produjo entre los años 2002 y 2013. Entre los bancos están los españoles Caixabank, Santander y BBVA.

FACUA.org
Europa-11/09/2019
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La Autoridad de la Competencia de Portugal (AdC) ha impuesto una multa de 225 millones de euros a 14 bancos portugueses que operan en el país por pactar las condiciones de los créditos hipotecarios entre los años 2002 y 2013. Esta medida afecta directamente a tres entidades e

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