La Competencia vasca abre dos expedientes a ocho autoescuelas de Guipúzcoa por posible pacto de precios
Las empresas investigadas están ubicadas en las localidades de Errenteria y Arrasate.
FACUA.org
Euskadi-27/04/2017
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La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha incoado dos expedientes a ocho autoescuelas ubicadas en dos municipios de Guipúzcoa por la posible realización de prácticas anticompetitivas relacionadas con la obtención del permiso de conducción de tipo B. En concr