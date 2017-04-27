Más noticias

La Competencia vasca abre dos expedientes a ocho autoescuelas de Guipúzcoa por posible pacto de precios

Las empresas investigadas están ubicadas en las localidades de Errenteria y Arrasate.

FACUA.org
Euskadi-27/04/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha incoado dos expedientes a ocho autoescuelas ubicadas en dos municipios de Guipúzcoa por la posible realización de prácticas anticompetitivas relacionadas con la obtención del permiso de conducción de tipo B. En concr

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos