La Comunidad de Madrid, castigada con 89.000 euros por un diagnóstico tardío con resultado de muerte
El neumólogo que atendió al enfermo se negó a practicarle una ecografía, alegando que de noche no se hacía esa prueba, una 'mala praxis' que dio como resultado un agravamiento que provocó su fallecimiento tras ser intervenido de urgencia en un quirófano del Hospital Gómez Ulla, centro privado concertado dependiente del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
FACUA.org / Agencias
Madrid-03/12/2014
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La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid indemnizará con 89.000 euros a la familia de un hombre de sesenta y cinco años fallecido en septiembre de 2011 en el Hospital Gómez Ulla, tras no haber sido sometido a tiempo a una ecografía que le podría