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La Comunidad de Madrid sanciona a una empresa de gas por información falsa al consumidor

No entregaba presupuesto previo, imponía contratos de mantenimiento y no disponía de hojas informativas.

FACUA.org
Madrid-02/10/2009
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La Comunidad de Madrid ha sancionado con 149.200 euros a la empresa Feresco Gas Servicios SL por no disponer de hojas informativas obligatorias, no entregar presupuesto previo de sus trabajos a los consumidores y por imponer a los consumidores la firma de contratos de mantenimiento no solicitados

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