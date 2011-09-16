La Defensora del Pueblo archiva la denuncia de FACUA Cádiz contra la Dirección General de Tráfico
Se presentó por la supresión de exámenes de conducir en el Campo de Gibraltar. No considera que tener que desplazarse a más de 100 kilómetros suponga un grave deterioro en la prestación del servicio.
FACUA.org
Cádiz-16/09/2011
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La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano y Carrió, ha archivado la denuncia presentada por FACUA Cádiz contra la Dirección General de Tráfico.
En la misma se criticaba la decisión de este organismo de dejar de ce