Nuestras accionesPrimeros de los encuentros solicitados a todos los grupos municipales

La delegación territorial de FACUA en Extremadura se reúne con IU de Cáceres y Badajoz

La asociación traslada a los representantes de la formación política la necesidad de que las ordenanzas sobre agua recojan derechos y deberes de los usuarios y responsabilidades de la suministradora, además de evitar los cortes a familias en riesgo de exclusión.

FACUA.org
Extremadura-05/02/2014
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La delegación territorial de FACUA-Consumidores en Acción en Extremadura ha mantenido dos reuniones con los grupos municipales de Izquierda Unida (IU) en los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz.

Se trata de los primeros encuentros solicitados por la asociación a

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