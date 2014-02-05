La delegación territorial de FACUA en Extremadura se reúne con IU de Cáceres y Badajoz
La asociación traslada a los representantes de la formación política la necesidad de que las ordenanzas sobre agua recojan derechos y deberes de los usuarios y responsabilidades de la suministradora, además de evitar los cortes a familias en riesgo de exclusión.
FACUA.org
Extremadura-05/02/2014
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A la izquierda, el coordinador de la delegación territorial de FACUA en Extremadura, José Manuel Núñez, reunido con la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Cáceres, Margarita González-Jubete. A la derecha, el encuentro con el portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Badajoz, Manuel Sosa.
La delegación territorial de FACUA-Consumidores en Acción en Extremadura ha mantenido dos reuniones con los grupos municipales de Izquierda Unida (IU) en los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz.
Se trata de los primeros encuentros solicitados por la asociación a